Umweltfaktoren, Überkonsum oder Fehlverhalten im Lebensalltag führen zu sogenannten Zivilisationskrankheiten wie, Allergien, Bluthochdruck, Übergewicht und einiges mehr.

Wer in Richtung Ayurveda tendiert, hat festgestellt, dass die Schulmedizin oft nicht wirklich ganzheitlich an unsere Probleme herangeht und sucht neue Impulse. PlanReisen-Inhaber Manabesh Chatterjee stellt im Interview die Idee eines ayurvedischen Wellnessurlaubs vor.

Was ist das Besondere an einer Ayurvedabehandlung?

Laut ayurvedischer Lehre, arbeitet unser Körper im Zusammenspiel der drei Doshas (Vata, Pitta und Kapha), welche aus den fünf Elementen, Raum (oder Äther), dem Feuer, dem Wasser, der Luft und der Erde bestehen. Diese drei Doshas sind bei uns von Geburt an unterschiedlich kombiniert – unsere individuelle Konstitution. Bei einer Ayurveda-Kur – egal ob intensiv oder Wellness – stellen geschulte Ärzte unseren Dosha-Typ fest und versuchen, Ungleichgewichte zu lokalisieren und behandeln.

Für was oder wen ist eine solche Behandlung gedacht? Was kann Ayurveda?

Viele unserer Kunden haben Dauerstress im Beruf, in der Familie oder leiden an chronischen Erkrankungen wie Atemwegserkrankungen, Arthritis und mehr. Du wirst angeleitet, selbst zu erkennen was dich krank macht, was du verändern solltest und wie du deinen Alltag mit Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen positiv verändern kannst. Ayurveda kann keinen Krebs heilen und ist auch kein Wundermittel, aber Menschen, die bisher auf Ihre Krankheiten immer nur reagierten, beugen nach einer solchen Kur stärker aktiv vor und gehen bewusster mit sich um.

Wie kann ein gelungener ayurvedischer Urlaub aussehen? Muss man dafür weit reisen?

In einem Erstgespräch wird ein Tagesablauf mit dir erstellt, welcher im Laufe der Kur deine Selbstheilungskräfte stärken soll. Eine auf dein „Dosha“ ausgerichtete Ernährung ist von zentraler Bedeutung für das Ayurveda. Der Behandlungsplan sieht zum Beispiel Ganzkörper- und Kopfmassagen und wohltuende Kräuterdampfbäder vor. Stirnguss-Behandlungen helfen beim Entspannen, stärken das Nervensystem und wirken zum Beispiel bei Stress und Schlaflosigkeit.

Das Ganze dauert ein bis zwei Stunden am Tag, man spürt die Wirkung nach einer Woche, sie entfaltet sich nach zwei Wochen und ab der dritten Woche spricht man von einer nachhaltigen Wirkung. Yoga und Meditation helfen dabei, Entschleunigung zuzulassen. Ein Zwischengespräch mit dem Ayurveda-Team bewertet den Verlauf der Behandlungen, justiert nach, oder bestärkt dich, weiter am Ball zu bleiben. Der Erfolg einer solchen Kur lässt sich am besten daran bemessen, wie man selbst in der Lage ist, Teile des achtsamen Umgangs mit sich selbst in den Alltag zu übernehmen. Mein Partner und ich haben in den letzten Jahren Ayurveda Hotels in Deutschland besucht. Ohne weit reisen zu müssen, gibt es besonders im Antistress-Bereich wunderbare ayurvedische Angebote.

