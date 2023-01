× Erweitern Foto: To Bikko

„Back to the roots“ heißt es für Friseurmeister Patrick Röhrig – und das ist ein sehr persönlicher Schritt.

Foto: Patrick Röhrig Patrick Röhrig

„Mit den allgemeinen Entwicklungen kommt wohl für jede und jeden ein Umdenken, und so haben sich auch meine Prioritäten verändert“, erklärt Röhrig, der sein Hair & Beauty SPA im Frankfurter Ostend bereits im 12. Jahr führt. Während Röhrig früher parallel zu seinem Frankfurter Salon in vielen internationalen Kollaborationen und 2019 in einer Fernseh-Doku-Soap als Haarstylist mitwirkte, erscheint ihm dies im Augenblick nicht mehr zwingend notwendig zu sein: „Das waren schöne und wichtige Erfahrungen. Heute bin ich in dieser Hinsicht ein wenig zurückhaltender. Ich werde regional denken und weiterhin hier vor Ort Gutes tun. Das ist meine jetzige Priorität“, meint Röhrig.

An der Qualität seines Salons und seiner Arbeit verändert das nichts – ganz im Gegenteil:

„Qualität ist hier bei uns immer noch oberste Kante und ich arbeite immer noch 60 Stunden die Woche“, meint Röhrig lachend. „Und ich merke, wie die Kunden den Besuch beim Friseur noch viel mehr als Auszeit vom Alltag erleben, als ein Stückchen Luxus, das man sich gönnt“.

Etwas, was Patrick Röhrig in seinem Salon schon immer vermitteln wollte: Ein entspanntes und entspannendes Friseurerlebnis mit gutem Gefühl bei professionellem Service für Schnitt, Farbe und Styling. Denn der Friseurbesuch ist nach wie vor Vertrauenssache.

Patrick Röhrig Hair & Beauty SPA, Schwanenstr. 2, Frankfurt, www.patrickroehrig.de