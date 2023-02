Best of Emmi & Willnowsky

× Erweitern Foto: Jagu

Ein komisches Paar sind sie schon, die schrullige Emmi und ihr russischer Ehemann Valentin Willnowsky. Immerhin hält ihre Bühnenehe nun schon über 25 Jahre.

Aber wer solch skurrile Erlebnisse durchlebt hat, muss einfach zusammenhalten. Kurz und gut: Es wird Zeit, sich an die alten Zeiten zu erinnern, bevor man sie vergisst und gar nicht mehr weiß, dass da mal was war. Ein Abend voller musikalischer Gemeinheiten von französischen Chansons bis zur Wiener Operette, von Stevie Wonder bis Udo Jürgens. Im schwungvollen Evergreen-Potpourri des Marathons der Pointen gibt es übrigens auch ein Wiedersehen mit dem „Schwarzen Ritter auf dem schwarzen Pferd“. Lieder, Sketche und bissiger Humor galore!

16.2., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt-Höchst, 20 Uhr, www.emmi-und-willnowsky.de, www.neues-theater.de