Birkenstock: Back To The Roots in Frankfurt

Einst als „Öko-Sandale“ belächelt, gehören Schuhe von Birkenstock heute zum Must-have. Qualität setzt sich eben durch: Das Original Birkenstock-Fußbett, das Ende 1890 im Rhein-Main-Gebiet von Konrad Birkenstock als Einlegesohle entwickelt wurde, bildet bis heute die Basis des inzwischen weltweit agierenden Unternehmens. Die meisten Birkenstockmodelle werden trotzdem nach wie vor in Deutschland produziert.

Die ersten Schuhfachgeschäfte von Birkenstock eröffneten 1896 in Frankfurt – damit ist der heutige Birkenstock-Laden in der Frankfurter Innenstadt ein bisschen „Back To The Roots“. Genau genommen startete die „neue“ Birkenstock-Geschichte in der Schuhabteilung des Reformhaus Boermel-Ernst in der Schillerstraße. Als wegen der steigenden Nachfrage der Platz im Reformhaus zu klein wurde, eröffnete Simone Hepp 2009 ein Birkenstock-Geschäft in der Berliner Straße. Als dann auch dieser Laden zu klein wurde, zog man in noch größere Räume in der Neuen Kräme.

Hier gibt es nun genügend Platz, um das inzwischen umfangreiche Birkenstock-Sortiment in all seinen Varianten zu entdecken. Im Sommer sind besonders die Sandalen, Badeschuhe und Zehentreter nicht mehr wegzudenken, sagt Simone Hepp – auch oder gerade wegen des bequemen Birkenstock-Fußbetts. Die modernen Farben und Materialien machen Birkenstock zu modischen Design-Objekten, und auch Halbschuhe oder wildlederne Desert-Boots gehören inzwischen zum Sortiment.

Das freundliche Team berät kompetent und multilingual um das passende Modell zu finden.

Birkenstock Store, Neue Kräme 25, Frankfurt