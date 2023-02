Blick zurück nach vorn: Wintertanzprojekt

Die regelmäßige Schau der Tanzabteilung der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst HfMDK lädt im Februar zu einer ganz besonderen Aufführung, für die Abteilungsleiter Dieter Heitkamp eine genaue Aufgabenstellung gestellt hat:

„Dances as long as Popsongs“ – also Choreografien, die maximal fünf Minuten lang sind. Erarbeitet wurden die Miniaturen von 19 Absolvent*innen der Hochschule, gemeinsam mit den aktuell Studierenden des BAtanz.