Blumen Meister: Klassiker zum Tag der Liebe

Das Frankfurter Traditionsunternehmen auf der Frankfurter Fressgasse ist die perfekte Anlaufstelle für hochwertige florale Liebesgrüße zum Valentinstag.

René Meister führt das erfolgreich seit über 50 Jahren in Frankfurt ansässige Familienunternehmen fort und hat bereits expandiert: Das Ladengeschäft in der Fressgass ist heute Flagshipstore für die insgesamt sieben Standorte der Meister Group Frankfurt, der drei Blumen Meister City-Filialen sowie des Online-Shops.

Für den anstehenden Valentinstag finden sich hier neben der exquisiten Auswahl an Blumen auch exklusive Weine und Feinkost – da lässt sich also auch für alle Kurzentschlossenen noch ein fertiges (Last-Minute-)Valentinstagspräsent finden, das dank individueller Beratung garantiert für leuchtende Augen des beschenkten Herrenmenschen sorgen wird. Die Blumen kommen übrigens nicht vom Großmarkt, sondern direkt vom Produzenten – die perfekte Kombination aus Frische und Qualität also.

Blumen Meister Flagship Store, Große Bockenheimer Str. 46 (Fressgass), Frankfurt, www.blumen-meister.com