Schöne Träume: Auf Wolken gebettet

Fantasievoll, bunt, organisch geformt und sympathisch knuffig: Das Balaao Bett von Bretz ist mit seinen weichen Konturen, sinnlichem Design und opulenter Ausführung ein Paradebeispiel für die Polstermöbel-Designs der Frankfurter Manufaktur.

Bei diesem Bett gibt es keine Ecken oder Kanten, stattdessen ist es umrandet von kugelförmigen Polsterelementen, die an luftige Seifenblasen erinnern. Sie reihen sich rund um die Liegefläche und gruppieren sich am Kopfende zu einer Rückenlehne. Insgesamt erinnert das Polsterbett an ein fluffiges Wolkengebilde, in das man sich sofort reinfallen lassen und reinkuscheln möchte. Das Balaao Bett gibt es für Matratzen in 160, 180 und 200 cm Breite. Für die weichen Velourbezüge kann man aus einer feinen Palette eine Wunschfarbe wählen. Und wir sind relativ sicher, dass das Balaao Bett damit immer gute Träumebeschert.

Bretz Flagship Store, Schäfergasse 50, Frankfurt, www.bretz.de