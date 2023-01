Ein ausgezeichnetes Gespür für Design, Formgebung und Qualität beweist die Frankfurter Brillenmanufaktur Eric Lauer. Alles beginnt mit einer ausführlichen Typberatung, denn jeder Kunde wird hier sein eigenes Unikat erhalten. Das garantiert nicht nur stimmiges Design, sondern auch besten Tragekomfort.

„Die Brillen, die wir in unserer Auslage haben, dienen in den meisten Fällen lediglich als Muster, um eine Idee für die gewünschte Form und die Farben zu bekommen“, erklärt Eric Lauer. Im Anschluss wird am Computer ein sorgfältig an Typ und Gesichtsform angepasstes Design erstellt, das in der hauseigenen Werkstatt in Handarbeit gefertigt wird. „Büffelhorn ist unser Basis-Material“, erklärt der Optikermeister weiter.