CSD Frankfurt: Here & Queer – Die Demo

× Erweitern Foto: Marion Eckstein / CSD Frankfurt e.V.

Das diesjährige Frankfurter CSD-Motto „Here & Queer“ setzt weiterhin auf Sichtbarkeit – denn nur wenn LSBTIQ* weiterhin in Erscheinung treten, kann sich ihre Situation verbessern.

Weltweit werden Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Asexuellen, trans, inter, non-binären und queeren Menschen wieder beschnitten: In Florida wurde im vergangenen Jahr mit dem „Don’t say Gay“-Gesetz verboten, Schulkinder bis zur dritten Klasse zu sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität zu unterrichten. In Polen erklären sich immer mehr Provinzen zu „LGBTIQ-freien Zonen“, in Uganda wurde just ein Antihomosexuellen-Gesetz erlassen, das die Situation für queere Menschen im afrikanischen Staat nochmal verschärft und in bestimmten Fällen die Todesstrafe vorsieht – um nur einige Beispiele zu nennen.

Sichtbarkeit ist also wieder viel wichtiger. Denn niemand soll sich wegen seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität schämen müssen, zurückgesetzt werden oder ungleich behandelt werden oder sterben. Eine CSD-Demo bietet – genau wie die gesamten CSD-Feierlichkeiten – ein großes Stück Empowerment für queere Menschen: Nicht allein zu sein sondern gemeinsam in einer Gruppe sichtbar und stolz sagen zu können „Ich bin queer und ich bin hier“ schafft Selbstbewusstsein, das weit über das CSD-Wochenende hinaus wirkt.

Foto: overline Foto: bjö Foto: bjö

Die Demo des CSD Frankfurt startet am Römer – ganz traditionell mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Balkon des Römers und einer Kundgebung. Der Startpunkt für den Umzug mit Fußgruppen und Trucks wurde kurzfristig umgelegt: Los geht’s nun auf der anderen Mainseite, am Schaumainkai. Vom Römer gelangt man über die Fußgängerbrücke Eiserner Steg zum Demostart; der Zug führt dann über die Untermainbrücke in die Stadt zur bewähren Route.

15.7., CSD-Demo Frankfurt, Start: Römer mit Beflaggung des Römers und Kundgebung um 11 Uhr, Abmarsch ab Schaumainkai um 12:30 Uhr, www.csd-frankfurt.de

Die neue, aktualisierte Demo-Route:

× Erweitern Grafik: blu