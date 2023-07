Happy Pride im Hilton City Centre

× Erweitern Foto: Hilton Frankfurt City Centre

Das Hilton Frankfurt City Centre nimmt auch in diesem Jahr wieder aktiv am CSD teil. Bereits Mitte Mai gab es hier ein erstes Event: Eine Charity-Veranstaltung zu Gunsten des CSD Frankfurt, die bereits ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Communityfest war.

Richtig los geht’s am Donnerstag, dem 13. Juli, mit dem offiziellen CSD-Warm-up auf der Hilton-Sommerterrasse. Mitten in der City, aber mit Blick auf die grüne Oase der Eschenheimer Anlage, gibt’s ein leckeres BBQ, coole Sommercocktails und „Buntes“ aus dem Wegbierkiosk. Für die richtige Party-Atmosphäre sorgt DJ Julian Smith, der auch am CSD-Samstag auf der CSD-Bühne ein Set spielen wird – gesponsort vom Hilton. Am CSD-Samstag wird mittags vor dem Hoteleingang auf der Hochstraße eine Pride-Bar installiert – denn die CSD-Demo zieht direkt am Hilton Frankfurt City Center vorbei. Bei besten Drinks kann man hier also fein den Demonstrationszug beobachten.

× Erweitern Foto: Hilton Frankfurt City Centre

Das Hilton Frankfurt City Centre ist auch in diesem Jahr offizieller Hotelpartner des CSD. Für CSD-Besuchende gibt es 25% Rabatt auf Übernachtungen zwischen dem 13. und 17. Juli – einfach beim Online-Buchen im Reiter „Special Rates“ den Promotion-Code ACSD23 eingeben.

13.7., CSD-Warm-up auf der Sommerterrasse, 19 Uhr

15.7., CSD Demo Watching in der Hochstraße, 12:30 Uhr

Hilton Frankfurt City Centre, Hochstr. 4, Frankfurt, www.frankfurt.hilton.com