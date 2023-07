CSD Frankfurt: Pride in den Klubs

× Erweitern Foto: Anna Belousova, pexels.com, gemeinfrei

Ein Muss jedes CSDs sind die Partys des Wochenendes. In diesem Jahr wird nicht nur nachts gefeiert, sondern auch am Tag – über den Dächern Frankfurts.

GRIND Pride Edition

Frankfurts Kinky-Party GRIND darf beim CSD nicht fehlen: Für die Pride Edition hat Partymacher Mark Hartmann alle drei Levels der Tokonoma / K39-Party-Location klar gemacht, inklusive einer XXL Dark Area und einem Oudoor Yard für Frischluft und Chill-down. Musikalisch wird’s so vielfältig wie nie: Tech- und Progressive-House, Techno und Circuit auf dem Mainfloor und House, Dance und Pop auf dem zweiten Floor. An den Decks stehen Dre aus Brasilien, Skippo von der Kölner Sexy-Party sowie die Frankfurter DJ-Riege Le Skim, Dommy Dean und Mark Hartmann.

Wie immer gilt der GRIND-Dresscode: sexy, sexy, sexy! Also, rein in die knappen Sporthöschen, Mesh-Oberteile, Harness auf nackter Haut, Leder-, Rubber-, Kinky-Fantasy-, Fetisch- und Drag-Outfit oder einfach das T-Shirt ausziehen – denn Alltagslook gilt bei der GRIND nicht. Dafür feiert die Queer-, Straight-, Whatever-Crowd agil, sexy, gutgelaunt und extrem flirty. Am besten Tickets vorab sichern – VVK-Tickets haben bevorzugten Einlass, außerdem gibt es für alle bis 24 Jahren ein vergünstigtes Youngster-Ticket.

× Erweitern Foto: Axel García, pexels.com, gemeinfrei

14.7., Tokonoma / K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, VVK über www.grind-frankfurt.de

Comeback feiert CSD

Mit zwei Special-Partys begleitet das Comeback das Frankfurter CSD-Wochenende: Am Freitag gibt’s als Kick-off die Queer Dance Night mit DJ Niki Mix Hit, am Samstag lässt Steve K. mit seiner „This Is Pride Tour 2023“ die Puppen tanzen; Steve wird auch auf der CSD-Demo mit einem Truck vertreten sein.

× Erweitern Foto: Harry Stahl Steve K.

14. und 15.7., Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, 22 Uhr, Infos auf Facebook

PURE presents Hollywood Tramp Ball

Nicht nur, dass die coole Pure-Party für den CSD Frankfurt den Hamburger Super-DJ Hollywood Tramp und seinem Hollywood Tramp Ball erneut nach Frankfurt bringt – die ganze Sause findet außerdem Open Air auf dem Citybeach Frankfurt statt. Los geht’s bereits um 15 Uhr, also unmittelbar im Anschluss an die CSD-Demo. Der Citybeach Frankfurt ist Deutschlands höchstgelegener Beachclub und befindet sich auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache – inklusive 100 Tonnen Sand, zwei Pools, einer Food-Area und verschiedenen Lounges, also perfekt zum Feiern und Chillen.

Für Hollywood Tramp ist die PURE Pride-Extravaganza eine Premiere: es ist sein erstes Open-Air-Event. Der sympathische Hamburger DJ wird den Nachmittag musikalisch stimmungsvoll mit Club-Sounds und Pride-Hymnen gestalten. Dazu gibt’s eine smashing Drag Halftime Show und viel Pride-Stimmung – von chillig über hysterisch bis eskalatös-ausgelassen. Sonne, Beach und eine queere Crowd – so geht PURE Pride. VVK-Ticketinhaber*innen haben bevorzugten Einlass. Achtung: Die Party findet nur bei gutem Wetter statt – also vorher gen Himmel schauen oder im Zweifel die PURE-Accounts checken.

× Erweitern Foto: Michael Zimmermann

15.7., Citybeach Frankfurt, Parkhaus Konstablerwache, Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz 5, Frankfurt, 15 – 22 Uhr, Infos auf Facebook und Instagram, VVK über purequeerclubbing.ticket.io/

Delicious – Jungle Fever

Fast schon eine Tradition – oder sogar schon Kult – ist die Delicious-Party am CSD-Samstag im Gibson Club auf der Zeil, in unmittelbarer Laufnähe zum CSD-Festplatz auf der Konstablerwache. In der als bester Klub Frankfurts ausgezeichneten Location wird’s in diesem Jahr besonders schwül und opulent: Unter dem Motto „Jungle Fever“ werden die zwei Floors des Gibson in einen üppigen Dschungel verwandelt: Palmen, grünes Dickicht und einzigartige Visuals machen den 1.200 Quadratmeter großen Club zum Party-Cruising-Spot.

Auf dem Mainfloor gibt’s von smoothen Housebeats bis zu knackigen Electro- und Circuit-Sounds extra viel positive Energie. An den Decks stehen Gibson-Resident-DJ Oli Roventa, DJ Geez von der Kölner Sexy-Party, der Frankfurter DJ und Partymacher Mark Hartmann und als krönender Abschluss DJ Moussa aus Barcelona. Erstmals auf einer Delicious wird es auch einen „Secret Pop-Floor“ geben, auf dem niemand geringerer als der Hamburger Hollywood Tramp residiert. Sein Hollywood Tramp Ball und verspricht 100 Prozent Eskalation mit Pop-Hymnen im Mix. Neben dem Heer an sexy Gogo-Boys sorgt eine Queen für optische Action auf der Gibson Stage: Delisiah aus Barcelona bringt mit einer Power-Performance und ihren bombastischen Outfits ein neues Showlevel; für sie wird die Delicious eine Premiere in Frankfurt.

× Erweitern Foto: Iurii Laimin, pexels.com, gemeinfrei

15.7., Gibson, Zeil 85, Frankfurt, 22:30 Uhr, Infos auf Facebook, vergünstigter VVK über purequeerclubbing.ticket.io/

CumUnion in der Metropol Sauna

Die Metropol Sauna ist monatlicher Host der internationalen Sexpartyreihe „CumUnion“. Am CSD-Samstag lädt das Team in freizügiger Atmosphäre zu der Party, die ihren Ursprung in San Francisco hat: 2010 fand dort die erste CumUnion im Anschluss an den dortigen Dore Alley Street Fair statt und war sofort ein solcher Erfolg, dass sie schnell zur regemäßigen Reihe wurde, in verschiedenen US-Amerikanischen Städten stattfand und inzwischen auch in Europa angekommen ist und einmal monatlich in der Metropol Sauna Frankfurt stattfindet. Dresscode beachten: In Fetishwear oder Unterwäsche, mit Handtuch oder ganz nackt ist man dabei!

× Erweitern Foto: Metropol Sauna SONY DSC

15.7., CumUnion in der Metropol Sauna, Schwedenkronenplatz, Frankfurt, ab 21 Uhr bis Open End, die Metropol Sauna hat an Wochenenden durchgehend geöffnet, www.metropol-sauna.de

Atomic CSD Special

Für den CSD Frankfurt macht die Atomic eine Ausnahme und findet nicht wie sonst am zweiten Freitag des Monats statt, sondern am CSD-Samstag. Dafür gibt’s neben dem normalen Club-Floor einen zweiten Tanzraum im Café, vier DJs*, eine Outdoor-Area und eine smashing Drag-Show zur Peak-Hour. Die Atomic-Location „Nachtleben“ liegt direkt am CSD-Festplatz Konstablerwache und Party-Macherin Trust.The.Girl ruft den Gästen zu: „Kommt, zeigt euch und dreht durch“.

Das ist bei dem Programm kein Problem: Auf dem Café-Floor im Erdgeschoss spielen Anna Andersson und DJ Queerious ihren Mix aus Pop, R’n’B, Charts, 90er und 2000er, im Basement-Clubfloor bringen Mr. Biró und Shia LaBiff Indie, Electropop und Alternative Sounds. Live on Stage bringt das Drag-Trio JFC alias Jazz Cortes, Feeby Fergison und Cimberly Clark eine erste-Sahne-Show zum Höhepunkt der Partynacht. Cheers Queers!

× Erweitern Foto: JFC Das Drag-Trio JFC

15.7., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 22 Uhr, Infos auf Facebook

GurLZzz Go Pride

Frankfurts monatliche Frauenparty lädt zum fulminanten Pride-Special am gewohnten Ort, dem Orange Peel, allerdings diesmal auf dem Tokonoma-Floor des Club-Komplexes in der Kaiserstr. 39. Resident-DJane Käry ist natürlich dabei – sie ist bekannt für ihren stimmigen Sets mit Chartstunes, Mainstream, 80er- und 90er-Sounds und tanzbaren Electro-Beats und wird die tanzfreudige Crowd in die richtige Partystimmung versetzen.

Als Gast ist das DJane-Duo MadGirlsInTown aus Utrecht zu Gast. In ihrer holländischen Heimatstadt sind Elyza und Josie RK mit ihrer legendären PANN Party bekannt, spielen inzwischen aber auch europaweit auf vielen LGBTIQ*-Events. Ihr Markenzeichen sind Gay Hits, überraschende Remixe und Mash-ups der bekannten Klassiker. Klingt nach einer gelungenen Partynacht; ob der Action auf dem CSD-Festplatz startet die GurLZzz am CSD-Samstag ausnahmsweise um 23 Uhr. Über die Website gibt’s einen Vorverkauf.

× Erweitern Foto: MadGirlsInTown MadGirlsInTown aus Utrecht

15.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.gurlzzz.de

Dora tanzt zum CSD

Das Tanzhaus West ist an den Wochenenden bekannt für ausschweifende Partys; und natürlich wird zum CSD Frankfurt ein extraheißer Rave vom Stapel gelassen – in Kollaboration mit dem Partykollektiv „Mitte der Gesellschaft“, dem Club Cherry und der Berliner Herrensauna gibt’s ein knallendes DJ*-Line-up auf drei Tanzflächen, inklusive eines Female-, Queers-and-Friends-Floors im Café. Hier geben drei wunderbare Frauen den Takt an: Laurine Philippe, DJ’REEN und KADDA spielen, wonach ihnen und der Crowd die Laune gerade steht. In der Dora lässt die Mitte der Gesellschaft eine ihrer im wahrsten Sinne des Wortes liebe-vollen Party-Landschaften entstehen, an den Decks mixen Frau Laura, Francesco Framor und Luzie zusammen mit Chloé und nd-baumecker um die Wette. Das Tanzhaus wird mit der Berliner Herrensauna-Party zum Techno-Floor – sexy Schweiß mit dem DJ-Kollektiv CEM, MCMLXXXV und Salome. Viel Stoff – dafür geht der ganze Spaß auch bis 13 Uhr am Sonntagmittag.

Tipp: Das Tanzhaus West nimmt in diesem Jahr an der Demo Teil, allerdings nicht mit einem Truck: „Wir wollen viele sein und niemandem mehr sagen müssen, dass kein Platz mehr ist“, heißt es dazu in einer Erklärung des Tanzhaus West. Infos zur Laufgruppe gibt‘s über die Website.

× Erweitern Foto: MdG Francesco Framor und Frau Laura

15.7., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, 23 – 13 Uhr, www.tanzhaus-west.de

Gay Oriental Night

Mit ihrem exotischen Musikmix aus modernen orientalischen, türkischen und arabischen Pop-Sounds, Balkan-Beats und westlicher Clubmusik, R’n’B und Charts ist die 1001 Gay Oriental Night im Rhein-Main-Gebiet einzigartig. Zum CSD-Special gibt’s genau diese Mischung auf dem Mainfloor, meisterlich gemixt von DJ Sezer Çağlar und DJane Mo, beide bekannt von der Kölner Homoriental-Party, aber eben auch Resident-DJs der Frankfurter Oriental Night. Auf dem zweiten Floor gibt DJane Flexnetix ihre Gay-Oriental-Night-Premiere; sie ist deutschlandweit bekannt von Balkan- und queeren Oriental-Partys und bringt mit ihrem Set aus Oriental Hip-Hop und Reggaeton die Tanzfläche zum Kochen. Als Sahnehäubchen obendrauf gibt’s außerdem eine Show mit Prince Emrah aus Berlin; als professionelle*r Bauchtänzer*in, Tanztrainer*in, Beauty-Student*in, DJ* und Part-Time-Dragqueen kann man sich auf eine außergewöhnliche Performance freuen!

× Erweitern Foto: Prince Emrath Prince Emrath

15.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de