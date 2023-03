CSD Hanau: Mitmachen!

× Erweitern Foto: CSD Hanau CSD Hanau Das Vorstandsteam des CSD Hanau: hintere Reihe v.l.n.r. Maurice Friedrich, Nikolai Kailing, Angela Holloway und Raphael Fritz, vordere Reihe v.l.n.r. Manuel Peters, Silas Kropf und Paul Kühle.

Nach Pandemie-Pause, vereinsinternen Neuorganisationen und dem „Herbst Pride“-Festival im vergangenen September soll in diesem Jahr endlich wieder ein „regulärer“ CSD in Hanau stattfinden, am 17. Juni im und um das Olof-Palme-Haus herum.

Alle, die Lust haben, sich an der Organisation des Communityfestes zu beteiligen, sind herzlich eingeladen, am 5. März an der Mitgliederversammlung des Vereins teilzunehmen.

„Neben den Themen der Mitgliederversammlung wird hier auch der zweite CSD Hanau Gegenstand des Treffens sein“, erklärt Manuel Peters, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Alle die Lust haben, sich an der Organisation des CSD zu beteiligen, können sich bei dieser Gelegenheit schon mit den Anwesenden und dem Olof-Palme-Haus vertraut machen“, so Peters weiter.

Weitere Informationen und die schnellste Möglichkeit, den Verein auch als Mitglied zu unterstützen, finden sich auf der Website.

5.3., Olof-Palme-Haus, Pfarrer-Hufnagel-Str. 2, Hanau, 14 – 17 Uhr, www.csdhanau.de