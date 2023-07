CSD Mainz – Community am Rhein

× Erweitern Foto: Rosemary Ketchum, pexels.com, gemeinfrei

Der Mainzer CSD – vielen vielleicht noch als Festival „Sommerschwüle“ bekannt – hat sich im Laufe der Jahre in die Innenstadt vorgearbeitet. Wegen Umbauarbeiten am Gutenbergplatz zieht der CSD erneut an die Malakoff-Terrasse am Rheinufer – angesichts der heißen Sommertemperaturen ein feiner Ort.

Los geht’s aber zunächst um 14 Uhr am Fischtorplatz, wo die CSD-Demo unter dem Motto „Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Antidiskriminierung – JETZT!“ startet. Eine Zwischenkundgebung ist an der Gedenkstele für verfolgte queere Menschen am Ernst-Ludwig-Platz geplant. Schwuguntia, der Mainzer Verein, der unter anderem auch den CSD organisiert, stellt sieben Forderungen: Unter anderem die Ergänzung von sexueller Orientierung und geschlechtliche Identität als Schutzmerkmale in Art. 3 Grundgesetz und im LandesGleichbehandlungsGesetz sowie die zügige Umsetzung des SelbstbestimmungsGesetzes; außerdem umfangreichen Gewaltschutz, Ausbau der queeren Infrastruktur in Mainz, die Reformierung des Abstammungs- und Adoptionsrechts und bessere Integration von queeren Themen im Schulunterricht.

Foto: overline Gracia Gracioso

Im Anschluss an die Demo findet das Communityfest statt, natürlich mit Bühnenprogramm und Infoständen. Musik, Show, Politik – alles dabei! Durch das Programm führen Gracia Gracioso und Janboris Ràtz. Abends ab 22 Uhr kann man auf gleich zwei Partys feiern: im KuZ in unmittelbarer Nähe zum CSD-Festplatz, oder in der Kulturei an der Zitadelle Mainz.

29.7. CSD Mainz, Demo ab 14 Uhr Fischtorplatz, Communityfest ab 16 Uhr Malakoff-Terrasse, ab 22 Uhr Partys im KuZ, Dagobertstr. 20B, und in der Kulturei im Zitadellenweg, www.csd-mainz.de