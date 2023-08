CSD Darmstadt: Vielfalt verpflichtet!

× Erweitern Foto: vielbunt e.V.

Der CSD Darmstadt hat sein Communityfest unter eine Reihe von politischen Forderungen gestellt – auch im Hinblick auf die hessischen Landtagswahlen im Oktober.

Unter anderem wird gefordert, queere Bedürfnisse noch stärker in die politischen Prozesse einzubinden, Regenbogenkompetenzen strukturell zu fördern, die bestehenden Angebote für queere Menschen zu erhalten und auszubauen, eine konsequente Erfassung von queerfeindlicher Gewalt, die Aufarbeitung von Geschichte aus queerer Sicht, ein modernes Selbstbestimmungsgesetz, das die Rechte von trans, inter und nicht-binären Personen fördert sowie – ganz konkret – ein Darmstädter Safehouse für queere Geflüchtete.

Das Motto „Vielfalt verpflichtet“ spricht sich gegen „Pinkwashing“ aus. „Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir zusammen viel erreichen können“; erklärt CSD-Pressesprecher Christian März. „Wenn sich politisch Verantwortliche, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen mit dem Regenbogen und der Pride-Fahne schmücken, ist es unsere Aufgabe, sie daran zu messen“, so März weiter. „Wir brauchen keine Symbolpolitik. Vielfalt verpflichtet“.

Die Demo startet am 19. August um 12 Uhr am Karolinenplatz zu ihrem Rundkurs durch die Innenstadt. Ab 14 Uhr findet mit dem Ende der Demo das Fest auf dem Karolinenplatz statt, inklusive Infomeile und Bühnenprogramm. Die Podiumsdiskussion lädt politische Vertreter*innen der Parteien zur Landtagswahl ein. Das musikalische Programm gestalten DJ Leo Yamane, das Titanic Swim Team und Kery Fay, Die Moderation übernimmt das bewährte Team Auroa DeMeehl und Rosa Opossum; letztere lädt am Abend natürlich wieder zum Showblock „Rosa & Friends“ mit Aurora, Pasta Parisa und Janisha Jones.

19.8., CSD Darmstadt, Karolinenplatz, Darmstadt, Demo ab 12 Uhr, Fest ab 14 Uhr, www.csd-darmstadt.de

Auf der Website gibt’s auch einen Überblick zu den Veranstaltungen der CSD Aktionswoche vom 11. – 21.8.