Café Gran Canaria

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60 reist im November auf die kanarischen Inseln. Insbesondere Gran Canaria gilt als Schwulenmekka, das im Winter in Maspalomas mit dem Schwulenstrand, dem Café Wien, dem Yumbo-Center und vielen weiteren Treffs eine willkommene schwule Abwechslung ins triste deutsche Wintergrau bringt.

Dass die Kanaren mehr zu bieten haben möchte Café Karussell-Macher Michael Holy zeigen: Seine Vortragsreihe lautet daher „Die unbekannten Kanaren“.

Am 15. November stellt Michael Holy den kanarischen Maler und Bühnenbildner Néstor Martin-Fernandez de la Torre vor. Obwohl die sexuelle Orientierung des berühmten Künstlers nirgends erwähnt wird, lassen seine Gemälde voll homoerotisch geprägter Sinnlichkeit wenig Zweifel. Der 1987 in Las Palmas de Gran Canaria Geborene war als Künstler zunächst auf der ganzen Welt unterwegs, bevor er in den 1930ern in seine Heimat zurückkehrte. Gemeinsam mit seinem Bruder zeichnete er sich auch für die Gestaltung des „Pueblo Canario“, des kanarischen Dorfs in Las Palmas verantwortlich; dort befindet sich heute auch das Museum Néstor.

1. und 15.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, bitte einen tagesaktuellen, negativen Coronatest mitbringen