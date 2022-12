Die Weihnachtszeit soll gemütlich sein!

× Erweitern Foto: Meruyert Gonullu, pexels.com, gemeinfrei

Das Café Karussell belebt im Dezember eine hübsche Tradition: Das Vorlesen und Zuhören. Michael Holy, Leiter des Treffs für schwule Männer ab 60, setzt dabei auf Märchen für Erwachsene, selten gehörte klassische Weihnachtsmusik und Leckereien aus dem Weihnachtsofen.

Zum Auftakt am Nikolaus-Tag gibt‘s einen besonderen Blick auf die „Geschichten aus 1001 Nacht“. Während in der Erst-Übersetzung, herausgegeben von Antoine Galland im Jahr 1701, bestimmte, zu explizit oder obszön empfundene erotische Passagen kurzerhand „entschärft“ wurden, gibt es inzwischen auch unzensierte Übersetzungen. In diesen Texten kann man sogar homoerotische Anklänge entdecken, die „eine längst untergegangene Diversitäts- und Geschlechtertoleranz im mittelalterlichen Islam erahnen lassen“, so Michael Holy.

Am 20. Dezember, vier Tage vor Heilig Abend, wird im Café Karussell „Dresdener Weihnacht“ gefeiert. *bjö

6. und 20.12., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, bitte einen aktuellen negativen Coronatest mitbringen