Café Karussell mit Monika Rielau

× Erweitern Foto: Mikey Dabro, pexels.com, gemeinfrei

Der Treff für Schwule ab 60 schaut mal wieder über den Tellerrand: Sein Leiter Michael Holy stellt weibliche Krimiautorinnen und ihre Romane vor und fragt: Morden Frauen anders als Männer?

Am 21. März ist die Frankfurter Autorin Monika Rielau zu Gast im Café Karussell. Ihr neuer Fall „Du gehörst mir“ aus der Reihe mit Kommissar Khali Saleh ist erstmals ohne ihre Mitautorin Angela Neumann entstanden. Monika Rielau liest spannende Passagen aus ihren Krimi und diskutiert mit Michael Holy darüber, was sie persönlich am Genre des Kriminalromans interessiert und was ihre Romane von sogenannten „Frauenkrimis“ unterscheidet.

21.3. Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, cafekarussell@gmx.de

Corona-Maßnahmen: „Wir setzen auf Selbstschutz; wer vollständig geimpft ist, keine Erkältungs- oder Grippesymptome hat, kann im Café Karussell eine Maske tragen, wenn er sich damit sicherer fühlt“.