Café Karussell: Diagnose Krebs

Ein unangenehmes Thema, nicht nur im Bereich der Männergesundheit, aber auch damit muss man sich auseinandersetzen. Das Café Karussell nähert sich der Diagnose Krebs auf zwei unterschiedliche Weisen: Einmal wissensbasiert, einmal aus einer sehr persönlichen Sicht.

Am 4. April lautet das Motto „Prostatakrebs – was nun?“. Prostatakrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern, insbesondere bei älteren Männern. Da die Krankheit zunächst keine Beschwerden verursacht, wird der Prostatakrebs meist eher zufällig bei Routine- oder Vorsorgeuntersuchungen entdeckt. Die bekannten Therapien können unterschiedliche Nebenwirkungen haben, bekannt sind Inkontinenz und / oder Impotenz, aber es gibt auch alternative Therapien. Um die Unsicherheit hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten zu mildern, hat Michael Holy Wolfgang Roth, Leiter der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe am Uniklinikum, zu einem Vortrag und anschließendem Erfahrungsaustausch eigeladen.

Am 18.4. schildert Peter aus dem Switchboard-Team seine persönlichen Erfahrungen mit seiner Krebs-Diagnose und -Therapie.

4. und 18.4., Café Karussell im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, Infos auf Facebook