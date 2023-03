Café Karussell: Weibliche Krimifantasien

× Erweitern Foto: Jaredd Craig, unsplash.com, gemeinfrei

Der Treff für Schwule ab 60 schaut mal wieder über den Tellerrand: Sein Leiter Michael Holy stellt zwei weibliche Krimiautorinnen und ihre Romane vor und fragt: Morden Frauen anders als Männer?

Das wird am 7. März unter anderem anhand des Romans „Die Mutter“ von Petra Hammesfahr erörtert. In den 1990er Jahren war die bei Köln lebende Autorin eine der erfolgreichsten deutschen Kriminalautorinnen und hat neben ihren Romanen auch Dreh- und Hörbücher verfasst. Für „Die Mutter“ wurde sie im Jahr 2000 mit dem Wiesbadener Frauenkrimipreis „Agathe“ ausgezeichnet; die Auszeichnung wurde 2005 abgeschafft, da man in intellektuellen Kreisen entschied, dass der Begriff „Frauenkrimi“ keine sinnvolle literarische Unterscheidung trifft. Das Café Karussell diskutiert trotzdem, ob Frauen – in ihrer Fantasie – anders morden als ihre männlichen Kollegen.

Am 21. März ist dann die Frankfurter Autorin Monika Rielau zu Gast und stellt ihren Krimi „Du gehörst mir“ aus der Reihe mit Kommissar Khali Saleh vor.

7. und 21.3. Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, cafekarussell@gmx.de

Corona-Maßnahmen: „Wir setzen auf Selbstschutz; wer vollständig geimpft ist, keine Erkältungs- oder Grippesymptome hat, kann im Café Karussell eine Maske tragen, wenn er sich damit sicherer fühlt“.