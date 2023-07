Café Karussell: Der schöne Main

× Erweitern Foto: Volker Meyer, pexels.com, gemeinfrei

Rhein und Main stehen in diesem Monat im Mittelpunkt des Kulturprogramms des Treffs für Schwule ab 60.

Anders als der romantisch verklärte Rhein wird der Main seit jeher eher nüchtern betrachtet: Er trennt das Land in Nord- und Südhälfte und an seinen Ufern wird gearbeitet. Trotzdem stellt Michael Holy die wunderbare Flusslandschaft vor – von den beiden Main-Quellen im Fichtelgebirge und dem Lindenhardter Forst bis zur Mündung in den Rhein. Das macht Lust auf Ausflüge!

18.7., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.switchboard-ffm.de, www.frankfurt-aidshilfe.de