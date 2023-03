Der Himmel kann warten

Auch wenn der Alltag manchmal stresst: Der Künstler Santiago Muñoz Prado lässt sich die Fröhlichkeit und Hoffnung nicht nehmen – und genau das strahlen die Gemälde des in Kolumbianers aus: surreal expressive Motive mit nicht immer leichtgängigen Themen, aber einem positiven Grundvibe.

„Kunst hat mich mein Leben lang begleitet“, sagt Muñoz Prado „Wie schon in meiner Kindheit stammen die Motive nach wie vor aus meiner Fantasie. Anregungen dazu finde ich in Filmen, in der Literatur, sowie in Gemälden und in der Musik, denn Kunst schafft Kunst“.