Die Mitte der Gesellschaft ist eine Party

Fotos: MdG Die Mitte der Gesellschaft beim CSD 2022

Bereits seit fast zehn Jahren sorgt das Frankfurter Partykollektiv „Mitte der Gesellschaft“ für Abwechslung im queeren Partyfahrplan. „Angefangen haben wir 2013 zu dritt“, erinnert sich Mitbegründer Tim alias DJ Frau Laura.

Fotos: MdG Frau Laura

„Zu Beginn fehlte uns einfach eine Gay-Party, die elektronische Musik spielt“, ergänzt Mitbegründer Tom. Anstatt zu jammern wurden die Jungs aktiv und begannen, ihre eigene Partyreihe zu gestalten – und das ging schon damals weit über die bloße Musik- und DJ-Auswahl hinaus: „Wir haben uns jedes Mal ein neues Motto gegeben, das wir dann komplett umgesetzt haben“, erklärt Tim weiter

„Die Partys hießen zum Beispiel ‚Die Mitte der Gesellschaft ist ein Zirkus‘, und dann waren wir ein Zirkus. Wild, crazy und kreativ“. Da die Mitte der Gesellschaft drei bis vier Mal im Jahr in unterschiedlichen, zum Teil Off- Locations stattfindet, entsteht jedes Mal ein neuer Raum, eine neue Welt – auch für die Veranstalter*innen selbst: So legte Tim schon mal als Zuckerwatte verkleidet auf oder Tom erschien als Muffin. „Wir wollten halt keine Party, zu der man bloß wegen des DJs kommt, sondern ein Gesamtkonzept, das gelebt werden kann“, meint Tom.

Wie kam es zu dem ungewöhnlichen Namen? Tim lacht: „Wir wollten was, über das man auch nachdenken kann. Der Begriff ‚Mitte der Gesellschaft‘ war damals überall zu hören, vor allem in der Politik. Wir meinen damit aber eben genau nicht den Großteil der Bevölkerung, sondern unser Gedanke war, wenn die Mitte der Gesellschaft so wie unsere Partys ist, wäre die Welt ein bisschen besser“.

Damit hat das Kollektiv einen Safe Space geschaffen, lange bevor der Begriff salonfähig wurde. Im Laufe der Jahre ist das Orga-Team außerdem enorm gewachsen und zählt heute eine bunt-diverse Mischung mit mehr als 10 queeren Menschen – alle arbeiten ehrenamtlich. „Wir wollten ursprünglich eine Gayparty, aber man muss sich ja auch gegenüber der Community öffnen“, meint Tim abschließend. „Und dafür haben wir einen Ort geschaffen, an dem sich alle wohlfühlen können“.

Nächste Veranstaltung der Mitte der Gesellschaft:

18.2., Mitte der Gesellschaft x Club Bizarre mit Frau Laura, Francesco Framor, Laurine Philippe, Luzie, FREUD, Holzgraben 9, Frankfurt, 23 Uhr, freud.zone, Infos auf Facebook und Instagram