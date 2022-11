Die Queer Avenue auf der COMIC CON Stuttgart

× Erweitern Foto: COMIC CON Stuttgart / Messe Stuttgart

Comics und insbesondere Cosplay erfreuen sich einer stetig wachsenden Fangemeinde. Die Stuttgarter COMIC CON ist eine bunte Messe, die genau dafür die geeignete Plattform bietet: Hier gibt’s nicht nur Comics von nationalen wie internationalen Verlagen zu bestaunen – mit einem Mix aus Bühnenprogramm, Vorträgen, Cosplay-Contests und -Meetings sowie der Party am Samstagabend wird das Messewochenende zum kunterbunten Spektakel.

Neben berühmten Comic Künstler*innen sind auch Filmstars zu Gast – zum Beispiel Mads Mikkelsen, Simon Kassianides oder Natalia Tena stehen auf der Gästeliste. Neu auf der COMIC CON ist die „Queer Avenue“, die zum Tummelplatz für Extravaganz und Toleranz wird. Auch hier stehen verschiedene Programmpunkte an, von Poetry Slams und Performances bis zu Lesungen und Vorträgen und einer Fotoaktion der AIDS-Hilfe Stuttgart mit Queen Henni, SIR, Misty Day und QueenCherry. Denn Leben ins Spiel der Queer Avenue bringen vor allem schillernde Persönlichkeiten aus der vielfältigen Drag- und LSBTIQ*-Szene.

× Erweitern Foto: COMIC CON Stuttgart / Messe Stuttgart

Foto: COMIC CON Stuttgart / Messe Stuttgart Aria Addams

Zum Beispiel die „Queen of Drags“-Zweitplatzierte Aria Addams, die neben ihrem eigenen Messestand auch eine Show gibt und Drag-Expert*innenrunden moderieren wird. Performances gibt es auch von der Stuttgarter Queen Vava Vilde, die für ihre Alien-Looks bekannt ist, sowie von der glamourösen Danny Ma Fanny. Dazu kommen Robin Solf und Miss Ivanka T. vom queeren Podcast „GAG“ und die Comedy-Queen Rachel Intervention. Party-Queen Bambi Mercury ist nicht nur für ihre Shows in Fantasy-Outfits bekannt, sondern auch als DJane; sie wird für den richtigen Sound auf der Queer Avenue sorgen. Cheer it up, Girls!

26. und 27.11., Landesmesse Stuttgart, Halle 1 und 3, Atrium und Rothauspark, Messepiazza 1, Stuttgart, 9 – 18 Uhr (Party am Samstag ab 18 Uhr), www.comiccon.de