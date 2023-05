Die Regenbogen-Area beim Wäldchestag

× Erweitern Foto: Wango Wäldchestag Wäldchestag

Xtremeties und GRIND präsentieren gemeinsam vom 26. bis 30. Mai die queere Party-Zone beim traditionellen Volksfest im Frankfurter Stadtwald. Fünf Tage Party pur und Open Air!

Der seit über 100 Jahren im Frankfurter Stadtwald gefeierte „Wäldchestag“ ist eine Frankfurter Besonderheit, die jedes Jahr am Dienstag nach dem langen Pfingst-Wochenende gefeiert wird. Bis in die 1990er war der Tag sogar ein Frankfurter Feiertag, an dem Geschäfte geschlossen hatten und man nicht arbeiten ging. Der Wäldches-Dienstag als allgemeiner Feiertag ist heute weitgehend verschwunden, im Laufe der Jahre hat sich das Fest aber vergrößert; es ist eine Kirmes mitten im Wald entstanden, mit Fahrgeschäften, Biergärten sowie Party- und Livemusik-Areas, die das ganze Pfingstwochenende inklusive des Dienstags feiert.

Natürlich fehlt die queere Szene nicht beim Wäldchestag: In der 2.400 Quadratmeter großen Regenbogenarea lautet das Motto „Die geilste Partymeile im Wald“ und bietet fünf Tage lang volles Programm, von mittags bis in die Nacht. Es gibt eine Live- und eine Discobühne, Getränke-, Cocktail- und Grill-Bars, einen Food-Truck, Winzer-Wein und Liegestühle zum Chillen

Los geht’s am Freitag, dem 26. Mai um 17 Uhr, mit den DJs Mark Hartmann und Danny Ventura, auf der Live-Bühne stehen Amy Sue mit Soulful Music. Samstag, Sonntag und Montag wird das Programm mit Karaoke eröffnet, dann folgen DJ-Sets mit unter anderem Miss Thunderpussy, Hildegard, Le Skim, Dommy Dean, Elisa Cielo oder Dirk Vox. Live kann man sich auf eine Show mit Tante Gladice freuen (Sonntag, 15 Uhr), Live-Musik kommt von den Partybands Silverballs (Montag, 13 Uhr), Agnetas Affairs (Montag, 18 Uhr) oder Eine Band namens Wanda (Dienstag, 17 Uhr). We Like!

26. – 30.5., Stadtwald Frankfurt, Am Oberforsthaus, Opening Fr, 17 Uhr, dann täglich ab 12 Uhr geöffnet, Fr, Sa und So bis 1 Uhr, Mo und Di bis 24 Uhr, www.regenbogenevents.de