Die Tapas-Reise

Hotels sind nicht nur Unterkünfte an fremden Orten, sondern können immer auch Sinnbilder für Urlaub, Reisen und Horizonterweiterung sein. Ein bisschen vom Flair und Feeling, das Reisende unterwegs haben, kann man bei einem Besuch in Hotel-Bars und -Restaurants miterleben; das funktioniert sogar in der eigenen Stadt!

Der Besuch von Hotel-Bars oder -Restaurants wird in vielen Ländern und Metropolen der Welt als eigene Ausgehkultur gefeiert; in Deutschland ist das (leider) gar nicht so üblich. Warum also nicht einfach damit beginnen? Zum Beispiel im Westin Grand Hotel in unmittelbarer Nachbarschaft der Frankfurter Konstablerwache; die dortige Main Tapas Lounge lädt täglich ab 15 Uhr zu feinen Speisen und Getränken – von Grie Soß bis zum Cocktail am Abend.

Eine Spezialität der Main Tapas Lounge – wie der Name schon vermuten lässt – sind die Tapas. Die Auswahl ist groß, und wenn man sich nicht entscheiden kann, sollte man sich überraschen lassen: Mit der „Tapas-Reise“ werden je nach Appetit sechs, neun oder 12 Tapas vom Team ausgewählt und zusammengestellt. Damit genügend Zeit zum Genießen bleibt, werden die ausgewählten Häppchen nach und nach serviert.

Reservierungen über www.maintapaslounge.com