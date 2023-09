× Erweitern Foto: Monika Rittershaus

Ein ältlicher Junggeselle mit Geld auf der hohen Kante, der dem eigenen Neffen Ernesto die Heirat mit derbettelarmen jungen Witwe Norina missgönnt, wird vom Intrigenschmied Malatesta kräftig eingeseift:

Er verkuppelt Pasquale mit der schönen Sofronia, bei der es sich natürlich um Norina handelt. Der Scheintrauung folgt das böse Erwachen, denn Norina gibt sich alle Mühe, dem Ex-Junggesellen Pasquale das Konzept der Ehe so richtig zu vermiesen. Am Ende seiner Kräfte löst sich der Schwindel auf, und der gedemütigte, aber gutmütige Herr sieht sein Fehlverhalten ein und gibt dem verliebten Paar seinen Segen.

Gaetano Donizetti brachte die sentimental-heitere Oper 1843 in Paris zur Uraufführung; der Erfolg war bombastisch, und bis heute erfreut sich das Genre-Spätwerk großer Beliebtheit. Caterina Panti Liberovici inszeniert das musikalische Juwel im Bockenheimer Depot unter der musikalischen Leitung von Simone Di Felice. Donato Di Stefano als Gast wird in der Rolle des Don Pasquale zu erleben sein, an seiner Seite singen Clara Kim die Norina, Brayan Avila Martinez den Ernesto und Liviu Holender den integranten Doktor Malatesta.

23.9., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz 1, Frankfurt, 19:30 Uhr,weitere Vorstellungen: 27. und 29.9., weitere Vorstellungen am1. – 9.10. und 12. – 15.10., www.oper-frankfurt.de