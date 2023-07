Dorfpride 2023: Wiesloch

× Erweitern Foto: Falk Fleischer Impression vom Dorfpride 2022 in Ladenburg

Die Dorfpride bringt seit nunmehr vier Jahren Pride-Kultur in ländliche Gebiete, in denen es ansonsten an Angeboten für LSBTIQ* mangelt. Aber auch dort – oder gerade dort – ist Sichtbarkeit für queere Menschen ebenso wichtig wie in den Metropolen.

„Die Dorfpride war damals eine spontane Idee“, erzählt Anahita Azizi aus dem Planungsteam. „Wir wussten: queere Menschen verschlägt es in die umliegenden Städte. Sie stellen sich die die Frage „Should I Stay Or Should I Go“? Das können wir als Gesellschaft doch besser, dachten wir“.

Die Dorfpride unterscheidet sich ein wenig von den Community-Events in den großen Städten: „Die Dorfpride wirkt unmittelbar, sie führt an Wohnungseingängen und Hinterhöfen vorbei, abseits urbaner Anonymität“, sagt Johannah Illger aus dem Planungsteam. „Sie ist handgemacht und mit den Leuten vor Ort geplant. Das ist ein besonderes Erlebnis, in dem die politischen Forderungen noch deutlicher zum Ausdruck kommen“, so Illger weiter. In diesem Jahr steigt die Dorfpride am 29. Juli in Wiesloch, südlich von Heidelberg. Mit 26.000 Einwohner*innen ist Wiesloch die viertgrößte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis. Alle Infos zum Event gibt’s zeitnah über die Website.

29.7., Dorfpride in Wiesloch, 13 Uhr Get-together am Adenauerplatz mit Kundgebung um 14 Uhr, Demozug ab 14:45 Uhr, Abschlusskundgebung um 15:30 Uhr im Schillerpark, www.dorfpride.de