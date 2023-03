Drag Slam #2023

× Erweitern Foto: DragSlam Drag Slam

Bühne frei für die Drag Slam der Saison 2023 und einer neuen Wettbewerbsrunde mit sechs Queens, die sich dem kritischen Urteil des Saalpublikums stellen und zugleich per Online-Voting in Echtzeit zur Gewinner*in des Abends werden wollen, die als Geschenk das große Drag Slam Preispaket erhält.

Für den korrekten Ablauf der Show, psychosoziale Unterstützung der Kandidat*innen und das Wohl der Gäste kümmern sich wie immer Giselle Hipps und Jessica „Evergreeen Queen Of The Hearts“ Walker. Nachwuchsqueens sind beim Drag Slam herzlich willkommen. Bewerben kann man sich immer – wenn eine Show „voll“ ist, rücken die nachfolgenden Queens automatisch in den nächsten Slam. Und nach dem Wettbewerb ist vor der Party: Im Anschluss an den Drag Slam geht der Abend nahtlos in die Gorgeous-Party über, zu der natürlich alle Drag Slam-Gäste eingeladen sind.

1.4., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 20 Uhr, dragslam.de