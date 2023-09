Draußen wohnen

× Erweitern Foto: Weber

Auch wenn das Wetter unbeständig ist, ist der Sommer trotzdem die Zeit, in der man am liebsten draußen lebt.

Am schönsten geht das natürlich mit passenden Outdoormöbeln – und da kommt das Gartencenter Sunflower ins Spiel, das neben seiner großen Auswahl an Garten- und Wohnungspflanzen auf einer 1.700 qm großen Ausstellungsfläche eine breite Palette an Outdoormöbeln präsentiert. Hier kann man sich für die eigene Terrassen- oder Garten-Oase von über 75 ausgewählten und kreativ gestalteten Sitzgruppen inspirieren lassen. Gezeigt werden internationale hochwertige Marken mit edlen Designs von Solpui, Cane-Lime, Karasek, Zebra oder Stern.

Der Lüneburger Hersteller Dedon punktet hier zum Beispiel mit seinen tollen mediterranen Couch-Ensembles. Hergestellt werden die zeitlosen und robusten Outdoormöbel aus wasserfesten biegsamen Fasern. Mit passenden Polstern werden sie kuschelig und lassen sich als Modul-System jeder Wohnsituation anpassen. Dazu gibt es die passenden Tische oder Beistell-Hocker.

Zur Komplettierung des richtigen Summerfeelings fehlt dann wohl nur noch ein passender Grill – auch da kann Sunflower weiterhelfen: Das Gartencenter präsentiert neben vielen Grillmodellen und Outdoorküchen namhafter Hersteller auch die größte Weber Grillausstellung im Rhein-Main-Gebiet: Vom einfachen Kugelgrill bis zu professionellen Gas- oder Elektrogeräten reicht das Angebot, fest installiert oder handlich und mobil für unterwegs, inklusive des Sunflower Services für Wartung, Inspektion und Reinigung. Und mit den Sunflower-Grillseminaren lernt man obendrauf von erfahrenen Grillmeistern den richtigen Umgang mit Grillstation und Grillgut für ein gelungenes Barbecue. Let’s Go Outside!

Sunflower Gartencenter, Markthalle und Restaurant, Am Martinszehnten 15, Frankfurt-Kalbach, www.sunflower-gartencenter.de