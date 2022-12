Ein Abend mit Robert Kreis

× Erweitern Kreiss

Geschniegelt, gekämmt und stark pomadiert, ein blass geschminktes Gesicht mit schmalem Schnauz und knallroten Lippen:

Kabarettist und Entertainer Robert Kreis könnte glatt dem Musical „Cabaret“ entsprungen sein, und in der Tat liebt Kreis die 1920er Jahre, ein Jahrzehnt voll frecher und frivoler Chansons, mit bissigen Texten und unbändiger Lust am Verlustigen. Das ist alles zwar 100 Jahre her, aber wenn man Robert Kreis zuhört, fällt auf, wie zeitlos diese Epoche geblieben ist – und wie ähnlich das Jahr 1922 dem Jahr 2022 sein kann.

29.12., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt-Höchst, 20 Uhr, www.neues-theater.de