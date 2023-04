Eine Runde QUZ, bitte!

× Erweitern Foto: M. Rädel Fixie Fate

Die neue, queere Partyreihe von Schwuguntia im Mainzer KUZ geht im April in die nächste Runde.

Das Motto des Abends lautet „Category is: All Gen(d)derations“ und spielt dabei vielleicht auf die Ballroom-Szene an, die sich in der New Yorker Szene der 80er entwickelt hat und unter anderem als Treff und Safer Space für queere Menschen diente. Eines ist sicher: Den passenden Soundtrack zur QUZ liefert diesmal DJane Fixie Fate aus Berlin mit Sounds der 70er bis zu aktuellen Charthits.

15.4., KUZ, Dagobertstr. 20B, Mainz, 22 Uhr, Infos auf Facebook