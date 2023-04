Endlich Frühlingserwachen!

× Erweitern Foto: bjö Nils Andreas, Chef von Samen Andreas, im Hof des Ladens in der Töngesgasse.

Es ist wie eine Befreiung: Die Tage werden länger, die Sonne schickt die ersten wärmenden Strahlen, Mensch und Natur erwachen aus dem Winterschlaf – der Frühling ist da! Das merkt auch Nils Andreas, der Chef des Frankfurter Traditionsfachgeschäfts Samen Andreas:

„Die Leute wollen jetzt vor allem alles was blüht“, weiß der Gartenexperte. Da sind die Frühblüher natürlich beliebt: „Stiefmütterchen, Hornveilchen, Primeln, Ranunkeln, Hyazinthen und natürlich Tulpen bringen schon im März Freude ins Leben“, erklärt Nils Andreas.

Auch Salat, Gemüse und Kräuter sind jetzt am Start. Echte Profis arbeiten mit Frühbeeten: Mini-Gewächshäuer, in denen man trotz letzter frostiger Nächte zum Beispiel Salat anpflanzen kann. „Entscheidet man sich für Pflücksalat, kann nach der fünfwöchigen Wachstumsphase gut zwei Monate regelmäßig geerntet werden“, empfiehlt Nils Andreas und ergänzt: „Ich finde, das schärft im Übrigen auch das Bewusstsein für Obst, Gemüse und Co. Ich finde es wichtig, dass man das alles als Gut erkennt und nicht nur wie ein Wegwerfprodukt behandelt, dass einfach so im Discounter erhältlich ist. Einen Rettich groß zu ziehen ist zum Beispiel gar nicht so einfach!“

Damit auch das klappt, bekommen bei Samen Andreas alle Balkon-, Hobby- und Kleingärtner hilfreiche Tipps für Aufzucht, Pflege und Schädlingsbekämpfung – ein Service, den man so nur im Einzelhandel findet. „Und ab Anfang April haben wir dann endlich auch das komplette Sortiment an Blumen, Pflanzen und Gemüse vorrätig“. Auf geht’s!

Samen Andreas, Töngesgasse 27, Frankfurt, www.samen-andreas.de