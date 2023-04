Auf zum Equality March nach Wrocław!

× Erweitern Foto: Warmes Wiesbaden e.V.

Warmes Wiesbaden möchte auch in diesem Sommer den Wrocław Pride tatkräftig unterstützen. Der Equality March in der polnischen Partnerstadt Wiesbadens findet bereits zum 15. Mal statt und steigt in diesem Jahr am 3. Juni; Warmes Wiesbaden hatte bereits zwei Mal am polnischen Demozug teilgenommen.

Polens Regierung fährt seit Jahren einen verschärft queer*feindlichen Kurs. Vor gut eineinhalb Jahren wurde zum Beispiel das Gesetz zum Verbot von sogenannter „LGBT+-Propaganda“ verabschiedet; demnach darf in der Öffentlichkeit nicht mehr über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt berichtet werden. Trotzdem findet der Equality March in Wrocław nach wie vor statt – in den vergangenen beiden Jahren unter der Ehrenschirmherrschaft der Vertretung der Europäischen Kommission in Polen und Wrocławs Bürgermeister Jacek Sutryk.

Wer interessiert ist, mit Warmes Wiesbaden am 3. Juni nach Wrocław zu reisen, kann sich bei der Infoveranstaltung am 19. April im Rathaus Wiesbaden beim Verein über die Details informieren.

19.4., Rathaus, Schloßplatz 6, Wiesbaden, 19 – 21 Uhr, warmeswiesbaden.de, zur besseren Planung bitte vorab über lsbtiq@wiesbaden.de anmelden