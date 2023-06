Auf Expedition im Nato Shop

× Erweitern Foto: bjö Nato Shop - Tarek Tarek vom Team

Immer wieder für eine Entdeckung gut ist der Nato Shop unweit der Konstablerwache: Im Fachgeschäft für Militär-, Outdoor- und Securitybedarf findet man im Sortiment der Berufsbekleidung auch jede Menge Alltagstaugliches für den urbanen Dschungel.

Allen voran die Bomberjacken von Alpha Industries: „Die sind ja inzwischen Kult und passen perfekt zum aktuellen 90er-Trend“, weiß Tarek vom Team. Neu im Nato Shop ist das Kölner Label „Bandit“, das bei Fans von Military Fashion beliebt ist: Cargohosen, Shorts, Jacken, Pullover in verschiedenen Farben und Camo-Mustern, aber auch Unterwäsche bilden den toughen Look.

Die Boots der Firma „Haix“ überzeugen mit der Funktionalität von Berufsschuhen: Sie sind wasserdicht, atmungsaktiv und je nach Ausführung trotzdem sehr leicht; vom Stil erinnern sie an klassische Worker-Boots. Für Fans des Military-Style gibt es Haix natürlich auch in schwerem Vollleder. Tareks Tipp sind außerdem die Jacken des österreichischen Herstellers Carinthia: obwohl sie für extreme Kälte ausgelegt sind, sind sie federleicht, dazu wasser- und winddicht, was die Carinthia zur ultimativen Universaljacke fürs ganze Jahr macht. Und – wer hätte das gedacht – der Nato Shop führt auch eine Auswahl für Ladies, von Jacken und Hosen über Hemden bis zu Tanktops und Unterwäsche. „Unser Angebot für die Frauen hat sich in den letzten Jahren gut verdreifacht“, erklärt Tarek. Also einfach auf Entdeckungstour gehen – und dabei auch die unschlagbar guten Preise im Nato Shop entdecken.

Nato Shop, Konrad-Adenauer-Str. 15, Frankfurt, www.natoshop-frankfurt.de