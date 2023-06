FVV Goes EuroGames

× Erweitern Foto: FVV

Badminton,, Bowling, Laufen, Schwimmen, Squash, Tanzen, Tischtennis und Volleyball: Eine 60-köpfige Delegation des FVV, Frankfurts queerem Sportverein, wird in diesem Jahr vom 26. bis 29. Juli an den EuroGames in Bern teilnehmen.

Das queere Sportereignis wird seit 1992 jedes Jahr in einem anderen europäischen Land ausgetragen und versammelt jeweils rund 2.000 Athlet*innen aus ganz Europa. Der FVV ist Gründungsmitglied der European Gay & Lesbian Sport Federation EGLSF und war 1995 Gastgeber der EuroGames III, die in Frankfurt stattfanden.

Foto: FVV

Sascha Spezzano, Sportvorstand des FVV und ‚Chef de Mission 2023‘ ist sich sicher, dass auch „Bern gut vorbereitet ist und die EuroGames 2023 für alle Teilnehmenden wieder zu einem besonderen Erlebnis werden“. Für Matthias, den Läufer, waren die letztjährigen EuroGames in Nimwegen seine ersten und die Erfahrungen von dort lassen ihn schon jetzt strahlen: „Es waren Läuferinnen und Läufer aus ganz Europa da und die Stimmung war gigantisch.“ Die Anmeldung in den Individualsportarten ist noch bis zum 5. Juli möglich.

Alle Infos zu den EuroGames findet sich hier: eurogames2023.ch/de/