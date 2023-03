FVV Rudern: Ran an die Riemen!

× Erweitern Foto: FVV

Rudern gehört seit Jahren zu den Trendsportarten, obwohl – oder vielleicht sogar gerade weil – der Rudersport eine lange Tradition hat.

Rudern fördert Kraft und Ausdauer, insbesondere für Arme und Oberkörper, er hat gleichzeitig auch etwas Entspannendes, wenn man über den Fluss gleitet und die Landschaft vorbeizieht, und er ist vor allem auch eine Sportart, die Teamgeist erfordert und fördert. Rudern gehört schon seit einiger Zeit zum Angebot des FVV, allerdings braucht man zur Teilnahme einige Grundkenntnisse. Die werden in einem Crashkurs vermittelt: Die richtige Ruderbewegung, das Handling des Equipments und das Verstehen der wichtigsten Kommandos sind Teil der Ausbildung.

× Erweitern Foto: FVV

Die Kurse dauern jeweils zwei Tage und finden an Wochenenden statt. Diesen Sommer werden fünf Kurse angeboten – im Anschluss ist man qualifiziert zur Teilnahme am regulären Ruder-Kurs, der sich in offenes Training und Techniktrainings aufteilt. Natürlich gehören auch Ruderwanderfahrten, Regatten und ein Fortgeschrittenentraining zum Angebot. Die Grundkurse finden beim FVV-Ruder-Kooperationspartner „Freiweg“ am Niederräder Mainufer statt – jetzt anmelden!

FVV Rudern Grundkurse, Kosten: 80 Euro, Infos und Anmeldung über www.fvv.org/rudern