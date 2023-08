FVV: Einlochen

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei

Das Angebot des queeren Sportvereins FVV hat einiges zu bieten: Unter den 28 Sportarten finden sich neben den Klassikern wie Badminton, Handball, Fußball oder Fitnesskurse auch ausgefallenere Sportarten wie Bowling, Boxen, Rudern oder Segeln. Und das Angebot wird stets erweitert: Neueste Sportart im FVV ist Golf.

Konzentration, Geduld, Körperbeherrschung und die richtige Technik sind die Hauptmerkmale dieser Sportart an der frischen Luft – nicht zu vergessen die Wegstrecken, die man in drei bis fünf Stunden absolviert, wenn man einen kompletten 18-Loch-Kurs spielt. Einziger Nachteil: Golfspielen ist in der Regel an die Mitgliedschaft in exklusiven Clubs gebunden. Nicht so beim FVV: Als Vereinsmitglied kann man ab August und September auf dem Green spielen.

„Die Vorbereitungen für die Golf-Gruppe laufen auf Hochtouren“, erklärt FVV-Pressesprecher Matthias Krauting. „Für August und September sind mindestens zwei Schnupperkurse auf einem Platz im Umkreis von Frankfurt geplant“. Der rund zweistündige Kurs richtet sich an Golfneulinge – daher ist auch keine spezielle Ausstattung mit Schlägersortiment und Caddy erforderlich. „Auch keine Vorkenntnisse“, ergänzt Krautinger. Wer dabei sein möchte kann sich bei Kursleiter Sascha melden.

Für alle Tanzbegeisterten hier noch ein Tipp vorab: im September starten wieder die beliebten FVV-Tanzkurse mit jeweils einem Grund- und Aufbaukurs in Standard und Latein. Teilnehmen kann man auch als Einzelperson, bloß anmelden sollte man sich rechtzeitig, denn die Kurse sind schnell ausgebucht.

FVV Golf Schnupperkurs im August und September, Interessierte wenden sich an Sascha und golf@fvv.org

FVV Tanzen Grund- und Aufbaukurs im September, Infos und Konditionen über tanzen@fvv.org.

Alle Infos zum Sportangebot des FVV über www.fvv.org