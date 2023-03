Fem*Night Melodiva

× Erweitern Foto: BELQIS BELQIS

Zum Internationalen Frauentag, der jedes Jahr am 8. März begangen wird, organisiert das Frauenmusikbüro am 10. März ein Fest für Frauen* mit Live-Musik, Talks und anschließender Party in der Brotfabrik.

Foto: Ferry Mohr Luah

Live gibt’s unter anderen die Frankfurter Sängerin BELQIS zu sehen und hören; die Singer/Songwriterin verpackt ihre Texte in klassischen Indie-Pop – mal elektronischer, mal akustischer. Aus Köln kommt die Band Luah; das Trio ist musikalisch stark beeinflusst von brasilianischem Bossa und mischt die elegante Tristesa mit Jazz- und Popelementen. Drum herum gibt’s Talkrunden zu Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Diversity oder auch zur musikalischen Nachwuchsförderung. Zum Abschluss eröffnet die DJ-Crew GG VYBE den Dancefloor.

10.3., Brotfabrik, Bachmannstr. 2 – 4, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.brotfabrik.de, www.melodiva.de

