Fetish Pub Crawl Frankfurt

Leder-Outfit, Rubber-Anzug, Motorrad-Kombi oder lässige Sportswear: Fetisch-Trigger sind vielfältig und zeigen sich äußerlich meist in spezieller Bekleidung.

Beim Fetish Pub Crawl ziehen Fetisch-Freunde gemeinsam durch die Bars der Szene – zum einen, um Sichtbarkeit zu zeigen (daher gerne in voller Montur, was kein Muss ist), vor allem aber, um mit Gleichgesinnten einen geselligen Abend zu verbringen, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Kontakte zu knüpfen. Fetisch-Frischlinge können hier außerdem einen guten Einblick in die Szene bekommen.

10.12., Fetish Pub Crawl, Start im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20:30 Uhr, mehr Infos über „Frankfurt Fetish Pub Crawl“ bei Facebook