Foto: abheute-doku.com Sophia Emmerich und Sam Arndt

In der Filmdoku „Ab heute – der lange Weg zum eigenen Namen“ sprechen 20 trans Personen über ihre persönlichen Erfahrungen im komplizierten und langwierigen Verfahren zur Namensänderung in offiziellen Dokumenten.

Sophia Emmerich und Sam Arndt (Foto) haben ihren Film nach der ersten gescheiterten Abstimmung über das Selbstbestimmungsgesetz gedreht; das neue Gesetz sollte das alte Transsexuellengesetz ablösen. Sam Arndt hatte seine Namenumbenennung vor über 10 Jahren durchlaufen.

Im Anschluss an die Filmvorführung wird eine Diskussionsrunde auch Einblicke in die neuere geplante Gesetzgebung geben. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Bunten Oktobers in der Akademie für Ältere statt und richtet sich vor allem an Menschen über 60 – jüngere sind natürlich auch herzlich willkommen.

3.11., Akademie für Ältere, Bergheimer Str. 76, Heidelberg, 15:40 Uhr, www.akademie-fuer-aeltere.de, www.abheute-doku.com