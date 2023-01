Fitness mit mehr Gleichgewicht

× Erweitern Foto: mvd Archiv Gleichgewichtsübungen fördern das allgemeine Wohlbefinden

Der queere Mannheimer Sportverein mvd bietet ab Januar die knapp dreimonatige Fitnessinitiative „Mehr Gesundheit durch mehr Gleichgewicht“ – und das ist wortwörtlich gemeint!

Bei der Initiative geht es nämlich nicht nur um die „Awareness“ für Körper, Geist und Seele, sondern in der Tat um den Gleichgewichtssinn, der entscheidend ist für die Orientierung und das sichere Bewegen im Raum, die Steuerung und Harmonisierung von Bewegungen und allgemein für eine bessere körperliche Fitness und körperliches Wohlbefinden.

Ein guter Gleichgewichtssinn ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Relative körperliche Flexibilität, stabile Bänderverbindungen an den Gelenken sowie kräftige oder schwache Muskulatur spielen bedeutende Rollen.

Der mvd-Kurs Wirbelsäulen-Fitness unter der Leitung von Physiotherapeut Andreas Wendel fokussiert sich ab Mitte Januar auf den Gleichgewichtssinn und trainiert die Balance mit integrierten Gleichgewichtsübungen, die zum Beispiel die Tiefenmuskulatur und die Tiefensensibilität stärken. Schenkt man diesen Übungen regelmäßig Aufmerksamkeit, kann sich die Balance schon innerhalb von vier bis sechs Wochen verbessern. Um die Trainingsentwicklung zu dokumentieren und fürs eigene Erfolgserlebnis gibt es daher zu Beginn und am Ende der elfwöchigen Trainingseinheit einen Selbsttest, mit dem alle Teilnehmenden die Entfaltung ihres Gleichgewichtsinns herausfinden können.

Parallel dazu werden auch die Fitnesskurse Funktionstraining, Functional Training Circle und die Nordic Walking Gruppe verstärkt Gleichgewichtsübungen in ihre Trainingseinheiten einbauen.

× Erweitern Foto: mvd Die Mutter aller Fitnesstrainings kommt zurück: „Aerobic / Workout“, angeleitet von Trainer Manuel Flickinger

Happy New Fitness 2023

Parallel dazu startet der mvd ab Januar gleich vier neue Fitnesskurse: „Energy Dance“ ist ein rhythmisches Fazien-Fitnessprogramm zu Musik mit einem tollen Bewegungsflow, aber ohne feste Choreografie – jedes Mal neu und daher ideal, um zum Wochenende den Kopf frei zu bekommen und die entspannende Wirkung der Bewegungen zu genießen. Trainerin Dörte startet den Kurs mit sieben Terminen am 13. Januar.

Foto: mvd Energy Dance Trainerin Dörte

Als Afterwork-Format kommt ab dem 9. Januar mit „Aerobic / Workout“ ein weiterer neuer wöchentlicher Fitnesskurs hinzu. „Wir wurden schon so oft nach Aerobic-Classes, Step-Aerobic oder Jazz Dance gefragt“, erzählt mvd-Pressesprecher Volker Desch. „Alle haben denselben Ursprung: Aerobic. Daher nehmen wir jetzt den Klassiker Aerobic ins Programm. Weitere Aerobic-Varianten werden folgen.“ Kursleiter ist Fitnessexperte Manuel Flickinger.

Wer sich noch mehr auspowern möchte, für den bietet „Functional Training Power“ ein modernes, herausforderndes und funktionelles Trainingsprogramm, das in seiner Vielfalt den gesamten Körper trainiert; Kursstart ist am 12. Januar mit Trainer Patrick. Und last but not least: Auch Tanzen ist Fitness! Denn bei Cha Cha Cha oder Foxtrott werden Koordination und Rhythmusgefühl geschult – und Tanzen macht einfach Spaß! Teilnehmen kann man als Single-Tänzer*in oder als Paar, geleitet wird der Kurs vom Team Lisa, Andreas und Sandra ab dem 13. Januar.

mvd „Mehr Gesundheit durch mehr Gleichgewicht“-Initiative im Kurs Wirbelsäulen-Fitness, 11.1. oder 18.1. bis 29.3., mittwochs 19 – 20:30 Uhr, mehr Infos, auch zu den brandneuen Fitnesskursen, über www.mvd-mannheim.de