Fokus Taiwan

× Erweitern Foto: Chen Chang-Chih "Horse"

Das Hessische Staatsballett setzt im Februar seine erfolgreiche Gastspielreihe fort. Als Schwerpunkt hat man das Land Taiwan gewählt. Die ausgewählten Produktionen spiegeln ein Land, das aus dem Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition eine besondere Vielfalt entwickelt hat. Zu Gast sind fünf taiwanesische Choreograf*innen und Kompanien.

Die Truppe Horse ist bekannt für ihre Kreativität in Bewegung und Ausdruck. Shimmering Production bringen experimentelle Tanzstücke auf die Bühne. Die Kompanie B.Dance wurde 2014 vom Choreografen Po-Cheng Tsai gegründet; in seinen Stücken findet man oft humorvolle Aspekte. Les Petites Choses Production erarbeiten inspirierende Performances und laden schon mal zu kreativen Community-Aktionen.

Tänzer und Choreograf Guang-Xuan Chen ist in Taipei geboren und lebt und arbeitet heute in der Schweiz; zusammen mit der Tänzerin Mei-Yun Lu begeistert er das dortige Publikum mit intensivem Tanztheater voll bemerkenswerter Körperbeherrschung. Rund um die Gastspielreihe gibt es ein Begleitprogramm, das Einblicke in die taiwanesische Kultur bringt.

9. – 11.2., Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1, Darmstadt, www.staatstheater-darmstadt.de, www.hessisches-staatsballett.de