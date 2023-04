Frankfurt (neu) entdecken

× Erweitern Foto: Sebastian Pociecha, pexels.com, gemeinfrei

Bei der VHS kann man nicht nur Sprachen oder Singen lernen – das umfangreiche Kursangebot bietet zum Beispiel auch Entdeckungsreisen durch die weitläufige Umgebung der Mainmetropole. Unter dem Titel „Frankfurt entdecken“ werden zum Beispiel Tagestouren und Wanderungen angeboten, die wie ein Urlaub vom Großstadtalltag sind.

Die Touren setzen unterschiedliche Schwerpunkte wie Kulturgeschichte oder Naturverbundenheit und sind als lockere Spaziergänge oder echte Wanderungen angelegt. Zu Fuß oder mit den Öffentlichen wird die Region erkundet, man bekommt interessante Infos und findet vielleicht sogar neue Lieblingsorte.

Mit der VHS kann man auch innerhalb Frankfurts auf Entdeckungsreise gehen und die Metropole von einer vielleicht bisher unbekannten Seite kennenlernen. Als Stadt mit überdurchschnittlich vielen Grünflächen kann man zum Beispiel die widerstandsfähige Stadtnatur bewundern, die Geschichte historischer Parkanlagen erforschen, den weitläufigen Grüngürtel entdecken oder verwunschene Biotope finden – in den naturkundlichen Exkursionen, Heilkräuter- oder Baumspaziergängen zeigt sich Frankfurt von seiner grünen Seite

Aber auch die Stadtarchitektur und die sich in vielen Details abbildende Stadtgeschichte ist eine Tour wert: In den VHS-Stadtführungen und -Besichtigungen decken qualifizierte Kursleiter Kurioses auf und erschließen so ganz neue Perspektiven auf Frankfurt. Fein!

Mehr Infos und Anmeldung über vhs.frankfurt.de/ffmentdecken