Rasant und atemberaubend

Foto: Rene Tanner Robert Best Kraftakt: Robert Best

Im Herbst und im Frühling verwandelt sich das Neue Theater Höchst einen Monat lang in ein schillerndes Varieté-Theater – so auch wieder im März beim Varieté-Frühling 2025.

Viel atemberaubende Akrobatik von Künstler*innen aus der ganzen Welt findet sich im Programm: Handstandartist Robert Best (Spezialgebiet: der einarmige Handstand) schlüpft in die Rolle eines Automechanikers und begeistert mit einer Nummer voll anmutiger Körperbeherrschung und kraftvollen Handstandfiguren auf einfachen Autoreifen. Sophia Drgala zeigt mit tänzerischer Leichtigkeit nicht minder kraftzehrenden Figuren am chinesischen Mast. Einradartist Dustin Waree ist ein wahres Multitalent und verbindet seine Balancenummer auf einem Rad mit Gesang und Live-Musik. Rhythmusgefühl gehört auch zu Iryna Hladkas Nummer: grazil und temporeich lässt sie unzählige Hula-Hoop-Reifen im Takt der Musik um ihren Körper kreisen.

Foto Maik Büger Dustin Waree Foto: Rosalie Held Iryna Hladka

Drei knallrote Diabolos sind das Arbeitswerkzeug von Jongleur Adrian-de-Greef, der die rotierenden Objekte in atemberaubender Geschwindigkeit in der Luft hüpfen, springen und tanzen lässt. Poesie gehört zur Kunst von Puppenspieler Wasili Urbach, der seine String-Puppets tanzend zum Leben erweckt. Musikalisch begleitet wird die gut zwei Stunden dauernde Varieté-Reise von der funky Showband Neelah.

5. – 30.3., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt, Spieltage: Dienstag bis Sonntag, 20 Uhr (Mi, Fr und Sa auch um 16 Uhr, So auch um 15 Uhr), www.neues-theater.de