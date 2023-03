Gay Oriental Night im März

× Erweitern Foto: overline.tv Dahlia Danger

Bei der monatlichen Gay Oriental Night mit ihrem Mix aus modernen arabischen, türkischen und orientalischen Hits, Balkan-Pop und westlichen House, R’n’B und Chart-Tops kocht die Tanzfläche regelmäßig.

Und obwohl es die Party nun auch schon mehr als 10 Jahren gibt, ist die außergewöhnliche Musikauswahl immer noch ziemlich einzigartig in Frankfurt – die Gäste kommen dafür auch aus dem Umland angereist. Ein tanzendes Meet-and-Greet! DJ Sezer Çağlar ist im März der Mann auf Floor eins, auf den zweiten Floor sorgt DJane Mo mit ihrem elektronischen Middle East House-Beats für noch mehr Abwechslung. Als Special-Act gibt’s obendrauf noch eine Show mit Dahlia Danger, die sich selbstbewusst Frankfurts gelenkigste Dragqueen nennen darf – vom Flick Flack in den Deathdrop und zurück in den Spagat – kein Problem! You go Girl!

18.3., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de