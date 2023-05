Gaydelight 2023

Endlich wieder Gaydelight! Die Festzeltparty im Wasenwirt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest Cannstatter Wasen ist zurück und läutet die diesjährige Pride-Saison ein. Am 11. Mai geht’s zur Sache:

Mit süffigem Stuttgarter Hofbräu und knusprigen Göckele schafft man die richtige Grundlage für die ausgelassene Party auf den Bierzeltgarnituren. On Stage heizen dafür die Partyband „Die Grafenburger“ und SWR3-DJ Michael Leupold mächtig ein. Als besonderes Special hat Gaydelight-Erfinder Theo von Pagliarucci die famose Lady Gaga Tribute Show engagiert, die ihres Zeichens einzige deutsche Lady-Gaga-Imitatorin – ein schriller Hingucker und großer Spaß!

Und wenn im Wasenwirt-Festzelt die Lichter gegen 23 Uhr ausgehen, feiert die Crowd einfach weiter, bei der Carry-On-Party im Club Romy S; hier sorgt Miss Thunderpussy für den richtigen Sound bis in die frühen Morgenstunden. Oh What A Night!