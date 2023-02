Gayversity: Homo-Office für alle!

× Erweitern Foto: Sven Schiffauer

Der schwule Lifestylecoach Malte Anders alias Timo Schweizer fokussiert sich in seinem neuen Kabarett-Programm auf die Berufswelt: Kann ich mich am Arbeitsplatz outen? Warum hängt plötzlich eine Regenbogenflagge an der Pforte? Und wie gendert man „Azubi“ richtig?

Malte Anders hat die (humorvollen) Antworten und ermöglicht Mitarbeiter*innen aller Unternehmen einen informativen Zugang zu den Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt am Arbeitsplatz – davon profitiert die Stimmung im Büro und in Folge die gesamte Unternehmensstruktur. Quasi Homo-Office für alle.

Malte Anders‘ Programm gibt’s nicht nur im Theater – man kann den Kabarettisten für Firmenveranstaltungen zum Thema Diversity buchen. Neben einer 60-minütigen Show zu den Themen Homosexualität, Diskriminierung und Anders sein gibt es zusätzlich eine Frage- und Diskussionsrunde.

Nach verschiedenen Programmen für Kinder, Jugendliche und Schüler feiert Malte Anders neue Show „Gayversity“ am 23. Februar Premiere.

23.2., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 19 Uhr, art-q.net/malte-anders/, Tickets über www.gallustheater.de