Gorgeous, groovy und glamourös

Nach ihrem Comeback geht die Gorgeous-Party gleich in die nächste Runde: Fette Electro-, House- und Techno-Tunes gibt’s im Tokonoma-Floor sowie besten Pop-Beats auf dem Orange-Peel-Floor. Auch die Dark Area zum Forschen und Entdecken ist wieder mit dabei.

Für den korrekten Sound sorgen gleich vier DJs: Andrei Stan bringt Glamour und Eleganz in seine Progressive- und Tribal-Sets, Marc Keens Herz schlägt für deep-, tech- und houselastige Energie, U-GO-BOY bedient sich aus einem riesigen Repertoire mit Charts, Pop und House und DJ Queerious spielt sich einmal que(e)r durch den Musikgarten: Pop, R’n’B, Charts, Vocal-House, Party-Classics und Sounds der 90er und 00er Jahre. Miss Kelly Heelton sorgt für den extra-Faktor Groove und Glamour, sexy GoGos zeigen, wie’s geht.

Die Gorgeous hat keinen Dresscode – come as you are but feel good! Tipp: Die Gorgeous ist die Aftershow-Party des Drag Slam, der ab 20 Uhr in der gleichen Location steigt.