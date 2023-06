GulrLZzz stay Basic

× Erweitern Foto: Käry

Die Frauenparty für Ladies and Friends bleibt in Juni ganz basic – was natürlich nicht weniger Spaß und Entertainment bedeutet. Resident-DJane Käry ist die Zeremonienmeisterin des Abends, die bereits um 21 Uhr die Tanzfläche mit Dance Classics, Chart-Sounds sowie 90er- und 00er-Hits eröffnet.

Early Birds werden außerdem bis 22 Uhr mit einem Welcome-Shot aufs Haus belohnt. Ab 22:30 Uhr zieht der Sound an – dann stehen Pop und House auf dem Programm. Das ist ganz nach dem Geschmack von DJane Käry: Am liebsten mixt sie aktuelle Charts-Tunes aus dem Mainstreambereich mit tanzbaren Electrobeats, bis hin zu Pop-Hits der 80er und 90er Jahre.

23.6., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 21 Uhr, www.gurlzzz.de