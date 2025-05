Loungen mit Parkblick

× Erweitern Foto: Claudia Simchen für Hilton Frankfurt City Centre

Frühlingszeit heißt: Endlich wieder raus an die frische Luft! Die Straßencafés füllen sich, und auch das Feierabendbier mag man am liebsten im Freien genießen.

Unser Tipp: Eine schöne Open-Air-Oase mitten in der hektischen Frankfurter City und dennoch idyllisch im Grünen gelegen ist die Hotel-Terrasse des Hilton City Centre am Anlagenring. Die Terrasse befindet sich auf der Rückseite des Hotels und gibt damit den Blick frei auf die Bäume, Sträucher und Wiesen der Bockenheimer Anlage.

Auf der Terrasse kann man bequem in Lounges oder an Hochtischen Platz nehmen, sich zum Essen treffen oder einfach mit den frisch an der Außenbar gemixten Sommerdrinks angenehm entschleunigen. Der Hilton „Wegbierkiosk“ bietet darüber hinaus kühles „Helles“ oder „Buntes“ der Frankfurter Brauunion, cremige Milchshakes und viele Sommerspecials auch „To Go“. Wer möchte, kann sich sogar Decken ausleihen und mit Drinks und Speisen von der Park-Terrasse im Anlagenring picknicken. Über den Sommer verteilt wird es wieder verschiedene Events auf der Terrasse geben – vom Afterwork bis zur CSD-Lounge. Zur Park-Terrasse gelangt man direkt vom Anlagenring – wer’s urbaner mag, sollte den Hilton-Eingang an der Hochstraße wählen und durch das beeindruckende 48 Meter hohe, lichtdurchflutete Hotel-Atrium spazieren.

Park-Terrasse im Hilton Frankfurt City Centre, Hochstr. 4, Frankfurt, bei schönem Wetter tägl. bis 22 Uhr, www.frankfurt.hilton.com